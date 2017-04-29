Номинация:

Приглашаем в кинозал

Автор(ы):

1. Аулов Андрей

подготовительная группа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область

2. Гебель Снежана

подготовительная группа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область

3. Гурылёв Данил

подготовительная группа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область

4. Осипов Всеволод

подготовительная группа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область

6. Савин Степан

старшая группа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область

7.Хайруллин Данил

старшая группа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область

8. Яценко Дарья

старшая группа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область

Руководитель работы:

1. Куштанова Жанна Дамировна

учитель начальных классов, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, г. Карпинск, Свердловская область

Конкурсная работа

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