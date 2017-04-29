Номинация:
Приглашаем в кинозал
Автор(ы):
1. Аулов Андрей
подготовительная группа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область
2. Гебель Снежана
подготовительная группа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область
3. Гурылёв Данил
подготовительная группа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область
4. Осипов Всеволод
подготовительная группа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область
6. Савин Степан
старшая группа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область
7.Хайруллин Данил
старшая группа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область
8. Яценко Дарья
старшая группа, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (структурное подразделение — детский сад), г. Карпинск, Свердловская область
Руководитель работы:
1. Куштанова Жанна Дамировна
учитель начальных классов, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, г. Карпинск, Свердловская область
Конкурсная работа