Номинация:
Приглашаем в кинозал
Автор(ы):
1. Трошина Ксения
9 «Б» класс, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Михаила Кузьмича Янгеля», г. Братск
Руководитель работы:
1. Садчикова Илона Валерьевна
учитель информатики, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Михаила Кузьмича Янгеля», г. Братск
Конкурсная работа
Информационная безопасность школьника: 1 комментарий
Данный мультфильм отлично подойдёт для ребят начальной школы в работе по столь актуальной сейчас теме безопасности. Лёгкий, но качественный. Всё продумано от начала до конца. Молодцы!