Информационная безопасность школьника

Номинация:
Приглашаем в кинозал

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Автор(ы):
1. Трошина Ксения
9 «Б» класс, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Михаила Кузьмича Янгеля», г. Братск

Руководитель работы:
1. Садчикова Илона Валерьевна
учитель информатики, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Михаила Кузьмича Янгеля», г. Братск 

Конкурсная работа

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Рейтинг: 1

Информационная безопасность школьника: 1 комментарий

  1. Данный мультфильм отлично подойдёт для ребят начальной школы в работе по столь актуальной сейчас теме безопасности. Лёгкий, но качественный. Всё продумано от начала до конца. Молодцы!

    Рейтинг: 0

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