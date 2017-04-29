Номинация:
Мультипликация (анимация) на уроках информатики
Автор(ы):
1. Климина Наталья Владимировна
учитель информатики средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина, г. Сызрань, Самарская область.
Аннотация:
Работа представляет собой описание электронного сборника дидактических материалов по созданию программируемой трехмерной анимации в среде Alice. В сборник включены демонстрационные видеоматериалы, графические инструкции по созданию трехмерной анимации и примеры программ, выполненных в этой среде. Все материалы, включенные в сборник, являются авторскими. Файл электронного сборника прилагается.
Конкурсная работа
Истории, рассказанные с Alice: 1 комментарий
Интересная работа!