Номинация:
Приглашаем в кинозал
Автор(ы):
1. Андреева Ксения
10 «А» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19», г. Сергиев Посад, Московская область
Руководитель работы:
1. Самбук Марина Олеговна
учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19», г. Сергиев Посад, Московская область
Конкурсная работа
История вычислительной техники: абак: 1 комментарий
Очень понравилось. Можно использовать на уроке с соответствующей тематикой. Спасибо