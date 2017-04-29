Коза и баран

Номинация:

Приглашаем в кинозал

Автор(ы):

1. Абайдуллина Расиля

8 класс, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча

2. Минебаева Айгиза

8 класс, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча

3. Сагдатгареева Луиза

8 класс, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча

Руководитель работы:

1. Каранаев Линар Минтимерович

учитель математики и информатики, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

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