Коза и баран

Номинация:
Приглашаем в кинозал
Автор(ы):
1. Абайдуллина Расиля
8 класс, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча
2. Минебаева Айгиза
8 класс, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча
3. Сагдатгареева Луиза
8 класс, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча
Руководитель работы:
1. Каранаев Линар Минтимерович
учитель математики и информатики, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча
Конкурсная работа