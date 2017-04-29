Коза и баран

Номинация:
Приглашаем в кинозал

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Автор(ы):
1. Абайдуллина Расиля
8 класс, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча
2. Минебаева Айгиза
8 класс, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча
3. Сагдатгареева Луиза
8 класс, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча

Руководитель работы:
1. Каранаев Линар Минтимерович
учитель математики и информатики, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча 

Конкурсная работа

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