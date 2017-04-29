Компьютер создает мир

Номинация:

Приглашаем в кинозал

Автор(ы):

1. Вопилин Алексей

учащийся центра внешкольного образования «Творчество» г. Самара, ученик 8 класса средней общеобразовательной школы № 106 г. Самара

2. Казаросян Владислав

учащийся центра внешкольного образования «Творчество» г. Самара, ученик 8 класса средней общеобразовательной школы № 106 г. Самара

3. Хуртин Сергей

учащийся центра внешкольного образования «Творчество» г. Самара, ученик 9 класса средней общеобразовательной школы № 92 г. Самара

Руководитель работы:

1. Боронина Ольга Анатольевна

педагог дополнительного образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольного образования «Творчество», г. Самара

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

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