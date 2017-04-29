Компьютер создает мир

Номинация:
Приглашаем в кинозал

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Автор(ы):
1. Вопилин Алексей
учащийся центра внешкольного образования «Творчество» г. Самара, ученик 8 класса средней общеобразовательной школы № 106 г. Самара
2. Казаросян Владислав
учащийся центра внешкольного образования «Творчество» г. Самара, ученик 8 класса средней общеобразовательной школы № 106 г. Самара
3. Хуртин Сергей
учащийся центра внешкольного образования «Творчество» г. Самара, ученик 9 класса средней общеобразовательной школы № 92 г. Самара

Руководитель работы:
1. Боронина Ольга Анатольевна
педагог дополнительного образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольного образования «Творчество», г. Самара 

Конкурсная работа

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Компьютер создает мир: 1 комментарий

  1. Мультфильм позволяет актуализировать знания учащихся об ИКТ, информатизации общества. Мультфильм лёгкий, понятный и технологичный. Команде мой голос!

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