Номинация:
Приглашаем в кинозал
Автор(ы):
1. Вопилин Алексей
учащийся центра внешкольного образования «Творчество» г. Самара, ученик 8 класса средней общеобразовательной школы № 106 г. Самара
2. Казаросян Владислав
учащийся центра внешкольного образования «Творчество» г. Самара, ученик 8 класса средней общеобразовательной школы № 106 г. Самара
3. Хуртин Сергей
учащийся центра внешкольного образования «Творчество» г. Самара, ученик 9 класса средней общеобразовательной школы № 92 г. Самара
Руководитель работы:
1. Боронина Ольга Анатольевна
педагог дополнительного образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольного образования «Творчество», г. Самара
Конкурсная работа
Компьютер создает мир: 1 комментарий
Мультфильм позволяет актуализировать знания учащихся об ИКТ, информатизации общества. Мультфильм лёгкий, понятный и технологичный. Команде мой голос!