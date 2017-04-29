Номинация:
Приглашаем в кинозал
Автор(ы):
1. Гитинова Муслимат
4 класс, общеобразовательное частное учреждение «Гимназия «Новое поколение», г. Москва
2. Игнатов Федор
4 класс, общеобразовательное частное учреждение «Гимназия «Новое поколение», г. Москва
3. Сарибеков Степан
4 класс, общеобразовательное частное учреждение «Гимназия «Новое поколение», г. Москва
Руководитель работы:
1. Ярошевич Ольга Васильевна
учитель информатики и ИКТ, общеобразовательное частное учреждение «Гимназия «Новое поколение», г. Москва
Конкурсная работа
Любопытная комета: 1 комментарий
Все работы Ольги Васильевны всегда отличаются высоким профессионализмом. Замечательный научный руководитель.