Любопытная комета

Номинация:
Приглашаем в кинозал

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Автор(ы):
1. Гитинова Муслимат
4 класс, общеобразовательное частное учреждение «Гимназия «Новое поколение», г. Москва
2. Игнатов Федор
4 класс, общеобразовательное частное учреждение «Гимназия «Новое поколение», г. Москва
3. Сарибеков Степан
4 класс, общеобразовательное частное учреждение «Гимназия «Новое поколение», г. Москва

Руководитель работы:
1. Ярошевич Ольга Васильевна
учитель информатики и ИКТ, общеобразовательное частное учреждение «Гимназия «Новое поколение», г. Москва 

Конкурсная работа

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