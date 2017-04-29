Любопытная комета

Номинация:

Приглашаем в кинозал

Автор(ы):

1. Гитинова Муслимат

4 класс, общеобразовательное частное учреждение «Гимназия «Новое поколение», г. Москва

2. Игнатов Федор

4 класс, общеобразовательное частное учреждение «Гимназия «Новое поколение», г. Москва

3. Сарибеков Степан

4 класс, общеобразовательное частное учреждение «Гимназия «Новое поколение», г. Москва

Руководитель работы:

1. Ярошевич Ольга Васильевна

учитель информатики и ИКТ, общеобразовательное частное учреждение «Гимназия «Новое поколение», г. Москва

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

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