Методическая разработка игры-квеста «Мультфильмы вчера, мультфильмы сегодня, мультфильмы завтра» для учащихся VII—VIII классов

Номинация:

Мультипликация (анимация) на уроках информатики

Автор(ы):

1. Букина Елена Юрьевна

учитель информатики средней общеобразовательной школы № 1, г. Зеленокумск, Ставропольский край

Аннотация:

В статье представлена методическая разработка игры-квеста «Мультфильмы вчера, мультфильмы сегодня, мультфильмы завтра» направленного на развитие интереса школьников к информатике и другим учебным предметам, творческое развитие, повышение их информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности, социальной активности.

Конкурсная работа

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