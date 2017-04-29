Номинация:
Мультипликация (анимация) на уроках информатики
Автор(ы):
1. Букина Елена Юрьевна
учитель информатики средней общеобразовательной школы № 1, г. Зеленокумск, Ставропольский край
Аннотация:
В статье представлена методическая разработка игры-квеста «Мультфильмы вчера, мультфильмы сегодня, мультфильмы завтра» направленного на развитие интереса школьников к информатике и другим учебным предметам, творческое развитие, повышение их информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности, социальной активности.
Конкурсная работа
Методическая разработка игры-квеста «Мультфильмы вчера, мультфильмы сегодня, мультфильмы завтра» для учащихся VII—VIII классов: 1 комментарий
Целей много, но врядли они смогут быть достигнуты