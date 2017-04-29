Методическая разработка игры-квеста «Мультфильмы вчера, мультфильмы сегодня, мультфильмы завтра» для учащихся VII—VIII классов

Номинация:
Мультипликация (анимация) на уроках информатики

Автор(ы):
1. Букина Елена Юрьевна
учитель информатики средней общеобразовательной школы № 1, г. Зеленокумск, Ставропольский край

Аннотация:
В статье представлена методическая разработка игры-квеста «Мультфильмы вчера, мультфильмы сегодня, мультфильмы завтра» направленного на развитие интереса школьников к информатике и другим учебным предметам, творческое развитие, повышение их информационной культуры и информационно-коммуникационной компетентности, социальной активности. 

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

Дополнительные материалы

Рейтинг: 5

Методическая разработка игры-квеста «Мультфильмы вчера, мультфильмы сегодня, мультфильмы завтра» для учащихся VII—VIII классов: 1 комментарий

Оставить комментарий

© 2000 - 2017 ООО "Образование и Информатика"
© 1986 - 2017 Журнал "Информатика и образование"
© 2002 - 2017 Журнал "Информатика в школе"
При использовании материалов ссылка на сайт Образование и Информатика обязательна.
При использовании материалов журнала ссылка на статью обязательна.