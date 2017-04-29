Мой город – Сергиев Посад

Номинация:
Приглашаем в кинозал

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Автор(ы):
1. Андреева Ксения
10А класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19», г. Сергиев Посад, Московская область
2. Долотова Ирина
11А класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19», г. Сергиев Посад, Московская область
3. Забродина Елена
10А класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19», г. Сергиев Посад, Московская область
4. Соглаева Ольга
10А класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19», г. Сергиев Посад, Московская область

Руководитель работы:
1. Самбук Марина Олеговна
учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19», г. Сергиев Посад, Московская область 

Конкурсная работа

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