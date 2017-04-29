Мой город – Сергиев Посад

Номинация:

Приглашаем в кинозал

Автор(ы):

1. Андреева Ксения

10А класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19», г. Сергиев Посад, Московская область

2. Долотова Ирина

11А класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19», г. Сергиев Посад, Московская область

3. Забродина Елена

10А класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19», г. Сергиев Посад, Московская область

4. Соглаева Ольга

10А класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19», г. Сергиев Посад, Московская область

Руководитель работы:

1. Самбук Марина Олеговна

учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19», г. Сергиев Посад, Московская область

Конкурсная работа

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