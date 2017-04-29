Номинация:
Мультипликация (анимация) на уроках информатики
Автор(ы):
1. Соколова Наталья Владимировна
учитель информатики Волоколамской средней общеобразовательной школы № 3, Московская область.
Аннотация:
В статье рассмотрена актуальность применения мультипликации на занятиях на внеурочной деятельности, как средство повышения мотивации и развития интереса к урокам информатики. Представлен фрагмент дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Мультстудии “Муравейник”». Описан процесс создания презентационного, коллективного мультфильма «Муравейник».
Конкурсная работа
Мультипликация как средство повышения творческой активности учащихся: 1 комментарий
Очень понравилась работа. Кроме основного материала урока затрагиваются ещё и нравственные вопросы, обсуждаются воспитательные моменты. Спасибо за работу.