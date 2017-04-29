Мультипликация как средство повышения творческой активности учащихся

Номинация:

Мультипликация (анимация) на уроках информатики

Автор(ы):

1. Соколова Наталья Владимировна

учитель информатики Волоколамской средней общеобразовательной школы № 3, Московская область.

Аннотация:

В статье рассмотрена актуальность применения мультипликации на занятиях на внеурочной деятельности, как средство повышения мотивации и развития интереса к урокам информатики. Представлен фрагмент дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Мультстудии “Муравейник”». Описан процесс создания презентационного, коллективного мультфильма «Муравейник».

Конкурсная работа

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