На прививку

Номинация:

Приглашаем в кинозал

Автор(ы):

1. Ивушкина Евгения

10 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Опалиховская гимназия», г. Красногорск, Московская область

2. Лобов Тимофей

2 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Опалиховская гимназия», г. Красногорск, Московская область

3. Матьянова Эстелла

студентка первого курса Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, выпускница МБОУ «Опалиховская гимназия», г. Красногорск, Московская область

Руководитель работы:

1. Петрухина Дарья Дмитриевна

учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Опалиховская гимназия», г. Красногорск, Московская область

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

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