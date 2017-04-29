Номинация:
Приглашаем в кинозал
Автор(ы):
1. Хайбуллин Арсений
подготовительная к школе группа «Почемучки», муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа — детский сад комбинированного вида «Росинка», обособленное структурное подразделение детский сад № 3 «Серебряное копытце», г. Новоуральск, Свердловская область
Руководитель работы:
1. Зыкина Оксана Владимировна
воспитатель компьютерного класса, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа — детский сад комбинированного вида «Росинка», обособленное структурное подразделение детский сад № 3 «Серебряное копытце», г. Новоуральск, Свердловская область
Конкурсная работа
Ода воде: 1 комментарий
Здорово. Молодцы. Поздравляю.