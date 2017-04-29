Покупка в магазине

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Автор(ы):
1. Дусембаева Райля
5 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Трехпротокская средняя общеобразовательная школа», с. Три Протока, Приволжский район, Астраханская область

Руководитель работы:
1. Дюсекенова Ания Галимжановна
учитель математики и информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Трехпротокская средняя общеобразовательная школа», с. Три Протока, Приволжский район, Астраханская область

Конкурсная работа

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