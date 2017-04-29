Покупка в магазине

Номинация:

Приглашаем в кинозал

Автор(ы):

1. Дусембаева Райля

5 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Трехпротокская средняя общеобразовательная школа», с. Три Протока, Приволжский район, Астраханская область

Руководитель работы:

1. Дюсекенова Ания Галимжановна

учитель математики и информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Трехпротокская средняя общеобразовательная школа», с. Три Протока, Приволжский район, Астраханская область

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

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