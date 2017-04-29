Причины вымирания динозавров

Номинация:
Приглашаем в кинозал

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Автор(ы):
1. Демидова Екатерина
3 «Б» класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 996»
2. Демидова Ирина
10 «А» класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 996»
3. Лаухина Александра
10 «А» класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 996»

Руководитель работы:
1. Рассохина Галина Владимировна
учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 996» 

Конкурсная работа

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