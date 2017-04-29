Номинация:
Приглашаем в кинозал
Автор(ы):
1. Демидова Екатерина
3 «Б» класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 996»
2. Демидова Ирина
10 «А» класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 996»
3. Лаухина Александра
10 «А» класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 996»
Руководитель работы:
1. Рассохина Галина Владимировна
учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 996»
Конкурсная работа
Причины вымирания динозавров: 1 комментарий
Достойно! Очень хороший мультик!