Реклама кафедры вуза

Номинация:
Приглашаем в кинозал

_%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b5%d0%b2

Автор(ы):
1. Евсеев Артем
учащийся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученик 2 класса гимназии № 4 им. А. С. Пушкина, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
2. Краева Алина
учащаяся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученица 2 клас-са гимназии гуманитарной гимназии «Синяя птица» им. Иштриковой Т. В., г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
3. Орлов Арсений
учащийся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученик 2 класса лицея № 11 им. Т. И. Александровой, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
4. Яблонский Евгений
учащийся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученик 2 класса лицея № 28, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
5. Яковлев Михаил
учащийся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученик 2 класса гимназии № 4 им. А. С. Пушкина, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
6. Якупова Алсу
учащаяся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученица 2 клас-са средней общеобразовательной школы № 10, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Руководитель работы:
1. Каракулова Оксана Анатольевна
преподаватель дисциплины «Музыка и компью-тер», АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
2. Роженцова Наталья Игоревна
канд. тех. наук, преподаватель дисциплины «Инфор-мационная культура», АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

Ссылка для просмотра

Рейтинг: 1

Реклама кафедры вуза: 1 комментарий

Оставить комментарий

© 2000 - 2017 ООО "Образование и Информатика"
© 1986 - 2017 Журнал "Информатика и образование"
© 2002 - 2017 Журнал "Информатика в школе"
При использовании материалов ссылка на сайт Образование и Информатика обязательна.
При использовании материалов журнала ссылка на статью обязательна.