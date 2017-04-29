Реклама кафедры вуза

Номинация:
Приглашаем в кинозал
Автор(ы):
1. Евсеев Артем
учащийся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученик 2 класса гимназии № 4 им. А. С. Пушкина, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
2. Краева Алина
учащаяся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученица 2 клас-са гимназии гуманитарной гимназии «Синяя птица» им. Иштриковой Т. В., г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
3. Орлов Арсений
учащийся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученик 2 класса лицея № 11 им. Т. И. Александровой, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
4. Яблонский Евгений
учащийся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученик 2 класса лицея № 28, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
5. Яковлев Михаил
учащийся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученик 2 класса гимназии № 4 им. А. С. Пушкина, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
6. Якупова Алсу
учащаяся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученица 2 клас-са средней общеобразовательной школы № 10, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Руководитель работы:
1. Каракулова Оксана Анатольевна
преподаватель дисциплины «Музыка и компью-тер», АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
2. Роженцова Наталья Игоревна
канд. тех. наук, преподаватель дисциплины «Инфор-мационная культура», АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Конкурсная работа
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конкурс роликов или мультфильмов ? детское творчество или всё распланировали/ описали взрослые ? не стыдно ?