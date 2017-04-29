Реклама кафедры вуза

Номинация:

Приглашаем в кинозал

Автор(ы):

1. Евсеев Артем

учащийся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученик 2 класса гимназии № 4 им. А. С. Пушкина, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

2. Краева Алина

учащаяся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученица 2 клас-са гимназии гуманитарной гимназии «Синяя птица» им. Иштриковой Т. В., г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

3. Орлов Арсений

учащийся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученик 2 класса лицея № 11 им. Т. И. Александровой, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

4. Яблонский Евгений

учащийся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученик 2 класса лицея № 28, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

5. Яковлев Михаил

учащийся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученик 2 класса гимназии № 4 им. А. С. Пушкина, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

6. Якупова Алсу

учащаяся группы «Байтик» АНО ДПО «Инфосфера», ученица 2 клас-са средней общеобразовательной школы № 10, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Руководитель работы:

1. Каракулова Оксана Анатольевна

преподаватель дисциплины «Музыка и компью-тер», АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

2. Роженцова Наталья Игоревна

канд. тех. наук, преподаватель дисциплины «Инфор-мационная культура», АНО ДПО «Инфосфера», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

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