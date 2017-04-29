Сила красоты

Номинация:

Приглашаем в кинозал

Автор(ы):

1. Елизарова Кристина

10 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Опалиховская гимназия», г. Красногорск, Московская область

2. Катлиметова Екатерина

10 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Опалиховская гимназия», г. Красногорск, Московская область

3. Котовская Алина

10 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Опалиховская гимназия», г. Красногорск, Московская область

4. Куликов Андрей

10 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Опалиховская гимназия», г. Красногорск, Московская область

5. Тараканова Анна

10 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Опалиховская гимназия», г. Красногорск, Московская область

Руководитель работы:

1. Петрухина Дарья Дмитриевна

учитель информатики, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Опалиховская гимназия», г. Красногорск, Московская область

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

Ссылка для просмотра