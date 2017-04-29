Номинация:
Приглашаем в кинозал
Автор(ы):
1. Веретенникова Кира
3 класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина городского округа Сызрань Самарской области
2. Мулюкин Дмитрий
3 класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина городского округа Сызрань Самарской области
3. Семибратова Анастасия
3 класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина городского округа Сызрань Самарской области
4. Ткач Екатерина
3 класс, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина городского округа Сызрань Самарской области
Руководитель работы:
1. Насырова Галия Тахировна
учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина городского округа Сызрань Самарской области
Конкурсная работа
Сказка о компьютере и единицах информации: 1 комментарий
Очень интересный и познавательный мультфильм, легко и доступно изложен. Может быть рекомендован как наглядное пособие по темам: единицы измерения информации, двоичная система счисления, внутренняя архитектура ПК, история развития ПК, виды памяти. Обязательно покажу его своим ученикам!