Создание анимационного LEGO-мультфильма

Номинация:

Мультипликация (анимация) на уроках информатики

Автор(ы):

1. Крышталь Лилия Ивановна

учитель информатики средней общеобразовательной школы № 8, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Аннотация:

Новизна разработки заключается в том, что она раскрывает связи двух программ LEGO Digital Designer и Киностудия в области создания лего-мультфильма без видеокамеры.

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF