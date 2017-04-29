Создание анимационного LEGO-мультфильма

Номинация:
Мультипликация (анимация) на уроках информатики

Автор(ы):
1. Крышталь Лилия Ивановна
учитель информатики средней общеобразовательной школы № 8, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Аннотация:
Новизна разработки заключается в том, что она раскрывает связи двух программ LEGO Digital Designer и Киностудия в области создания лего-мультфильма без видеокамеры. 

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

Рейтинг: 9

Создание анимационного LEGO-мультфильма: 1 комментарий

  1. Понравилась конкурсная работа. Особенно новизна используемого программного обеспечения. У детей робототехника пользуется большим интересом, она им понятно. Подобная мотивация занятий даст хороший результат при изучении компьютерной графики и мультипликации.

    Рейтинг: 0

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