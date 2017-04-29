Номинация:
Мультипликация (анимация) на уроках информатики
Автор(ы):
1. Крышталь Лилия Ивановна
учитель информатики средней общеобразовательной школы № 8, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Аннотация:
Новизна разработки заключается в том, что она раскрывает связи двух программ LEGO Digital Designer и Киностудия в области создания лего-мультфильма без видеокамеры.
Конкурсная работа
Создание анимационного LEGO-мультфильма: 1 комментарий
Понравилась конкурсная работа. Особенно новизна используемого программного обеспечения. У детей робототехника пользуется большим интересом, она им понятно. Подобная мотивация занятий даст хороший результат при изучении компьютерной графики и мультипликации.