С Алисой и Чеширским Котом в Страну чудес

Номинация:
Приглашаем в кинозал

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Автор(ы):
1. Маслова Виктория
5 «Б» класс, образовательное частное учреждение «Газпром школа», г. Москва

Руководитель работы:
1. Гаврилина Людмила Тихоновна
заместитель директора по информационным технологиям, образовательное частное учреждение «Газпром школа», г. Москва
2. Лущинская Ольга Владимировна
учитель английского языка, образовательное частное учреждение «Газпром школа», г. Москва 

Конкурсная работа

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С Алисой и Чеширским Котом в Страну чудес: 2 комментария

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