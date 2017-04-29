Три сестры — три феи

Номинация:

Приглашаем в кинозал

Автор(ы):

1.Агафонова Дарья

3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область

2. Бархаленко Кристина

3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область

3. Жуков Максим

3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область

4.Михеев Анатолий

3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область

5. Кныш Дарья

3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область

6. Путелис Виктория

3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область

Руководитель работы:

1. Рогова Светлана Валерьевна

учитель начальных классов, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

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