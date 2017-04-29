Три сестры — три феи

Номинация:
Приглашаем в кинозал
Автор(ы):
1.Агафонова Дарья
3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
2. Бархаленко Кристина
3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
3. Жуков Максим
3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
4.Михеев Анатолий
3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
5. Кныш Дарья
3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
6. Путелис Виктория
3 «В» класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
Руководитель работы:
1. Рогова Светлана Валерьевна
учитель начальных классов, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Балашиха, Московская область
Конкурсная работа