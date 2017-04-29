Цирк в нашем городе

Номинация:
Приглашаем в кинозал

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Автор(ы):
1. Андреева Анастасия
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 6 «А» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 г. Североморска, Мурманская область
2. Андреевская Полина
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 8 «А» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 г. Североморска, Мурманская область
3. Джумыга Анастасия
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 8 «Б» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 г. Североморска, Мурманская область
4. Левакова Полина
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 7 «А» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 г. Североморска, Мурманская область
5. Мустафина Роза
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 8 «Б» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 г. Североморска, Мурманская область
6. Титова Анастасия
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 7 «Г» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 г. Североморска, Мурманская область
7. Топорцова Кристина
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 6 «Б» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 г. Североморска, Мурманская область
8. Тюрина Валентина
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 9 «Б» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 г. Североморска, Мурманская область
9. Юдин Александр, учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученик 7 «А» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 г. Североморска, Мурманская область

Руководитель работы:
1. Егоркина Лада Витальевна
преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, Мурманская область

Конкурсная работа

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