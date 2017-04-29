Цирк в нашем городе

Номинация:

Приглашаем в кинозал

Автор(ы):

1. Андреева Анастасия

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 6 «А» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 г. Североморска, Мурманская область

2. Андреевская Полина

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 8 «А» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 г. Североморска, Мурманская область

3. Джумыга Анастасия

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 8 «Б» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 г. Североморска, Мурманская область

4. Левакова Полина

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 7 «А» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 г. Североморска, Мурманская область

5. Мустафина Роза

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 8 «Б» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 г. Североморска, Мурманская область

6. Титова Анастасия

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 7 «Г» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 г. Североморска, Мурманская область

7. Топорцова Кристина

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 6 «Б» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 г. Североморска, Мурманская область

8. Тюрина Валентина

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученица 9 «Б» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 г. Североморска, Мурманская область

9. Юдин Александр, учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, ученик 7 «А» класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 г. Североморска, Мурманская область

Руководитель работы:

1. Егоркина Лада Витальевна

преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская художественная школа г. Североморска, Мурманская область

Конкурсная работа

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