Scratch как ступенька для развития научно-технического мышления школьников

Номинация:

Мультипликация (анимация) на уроках информатики

Автор(ы):

1. Сафонова Ольга Юрьевна

учитель информатики гимназии № 17, г. Королев, Московская область.

Аннотация:

Нашему бурно развивающемуся миру нужны люди, умеющие логически мыслить, которые «на ТЫ» с современной техникой. Чтобы помочь детям расширить научно-технический кругозор, развить творческое инженерное воображение, системное мышление, конструкторские навыки и навыки коллективной работы, в нашей Гимназии создан «Образовательный технопарк», одним из направлений деятельности которого выделен Мульти-квант, предполагающий создание мультфильмов с использованием программы Scratch.

Конкурсная работа

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