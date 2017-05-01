Методические указания к практическим работам по изучению графического редактора Adobe Flash

Номинация:
Мультипликация (анимация) на уроках информатики

Автор(ы):
1. Асанбекова Гульмара Копжасаровна
учитель информатики, Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г. Шымкент, Казахстан

Аннотация:
В статье представлен фрагмент учебного пособия по изучению графического редактора Adobe Flash на основе выполнения практических работ.

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