Номинация:
Мультипликация (анимация) на уроках информатики
Автор(ы):
1. Асанбекова Гульмара Копжасаровна
учитель информатики, Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления г. Шымкент, Казахстан
Аннотация:
В статье представлен фрагмент учебного пособия по изучению графического редактора Adobe Flash на основе выполнения практических работ.
Конкурсная работа
Методические указания к практическим работам по изучению графического редактора Adobe Flash: 1 комментарий
Достаточно хорошая разработка.