Вопрос № 56 20.08.2017 Автор: Дмитрий Златопольский Какие две клавиши, по утверждению юмористов, нужно непрерывно использовать, чтобы получить много долларов?
Вопрос № 56: 3 комментария
Автор вопроса: Ольга Неумывакина
Если минимальное четырехзначное число увеличить в два раза, затем прибавить единицу, увеличенную в три раза, то получится год рождения программного обеспечения для текстовой, голосовой и видеосвязи.
Назовите год и название программы.
Елена Юрьевна, здравствуйте,
спасибо за вопрос — я его уже опубликовал.