Вопрос № 57

Если минимальное четырехзначное число увеличить в два раза, затем прибавить единицу, увеличенную в три раза, то получится год рождения программного обеспечения для текстовой, голосовой и видеосвязи.
Назовите год и название программы.

Вопрос № 57: 1 комментарий

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