Если минимальное четырехзначное число увеличить в два раза, затем прибавить единицу, увеличенную в три раза, то получится год рождения программного обеспечения для текстовой, голосовой и видеосвязи.
Назовите год и название программы.
Вопрос № 57
Если минимальное четырехзначное число увеличить в два раза, затем прибавить единицу, увеличенную в три раза, то получится год рождения программного обеспечения для текстовой, голосовой и видеосвязи.
Вопрос № 57: 1 комментарий
Вопрос представила Елена Юрьевна Букина, учитель школы № 1 г. Зеленокумска Ставропольского края