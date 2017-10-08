Вопрос № 60

Ведущий: “Внимание — на экран” (на мониторе компьютера или с помощью проектора показывается изображение счетов):
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Вы, конечно, узнали старинный русский счетный прибор — счеты. Обратите внимание на то, что в каждом полном ряду из десяти косточек две косточки окрашены в более темный цвет, чем остальные 8. Для чего это сделано?”
Примечание. При наличии счетов можно показать участникам конкурса их.

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