Вопрос № 60

Ведущий: “Внимание — на экран” (на мониторе компьютера или с помощью проектора показывается изображение счетов):



Вы, конечно, узнали старинный русский счетный прибор — счеты. Обратите внимание на то, что в каждом полном ряду из десяти косточек две косточки окрашены в более темный цвет, чем остальные 8. Для чего это сделано?”

Примечание. При наличии счетов можно показать участникам конкурса их.