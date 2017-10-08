Вопрос № 61

Ведущий: “Внимание — на экран” (на мониторе компьютера или с помощью проектора показывается изображение счетов):

Вы, конечно, узнали старинный русский счетный прибор — счеты. Обратите внимание на то, что в некоторых рядах левая косточка окрашена в более темный цвет, чем левые косточки в остальных рядах. Для чего это сделано?”

Вариант вопроса

“Вы, конечно, узнали старинный русский счетный прибор — счеты. Обратите внимание на то, что в четвертом и седьмом рядах левая косточка окрашена в более темный цвет, чем левые косточки в остальных рядах. Для чего это сделано?”

Примечание. При наличии счетов можно показать участникам конкурса их.