Вопрос № 62

В конце XVIII века во Франции было создано устройство для передачи информации на расстояние нескольких километров. В время демонстрации устройства один из членов комиссии порекомендовал изобретателю устройства назвать его «дальнописец», или …
Вопрос: Какое второе название устройства было предложено?
Вариант вопроса
В конце XVIII века во Франции было создано устройство для передачи информации на расстояние нескольких километров. В время демонстрации устройства один из членов комиссии порекомендовал изобретателю устройства назвать его «дальнописец», или … Именно второе название устройства в настоящее время является общепринятым.
Вопрос: Какое это название?