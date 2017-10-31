Вопрос № 62

В конце XVIII века во Франции было создано устройство для передачи информации на расстояние нескольких километров. В время демонстрации устройства один из членов комиссии порекомендовал изобретателю устройства назвать его «дальнописец», или …
Вопрос: Какое второе название устройства было предложено?

Вариант вопроса

В конце XVIII века во Франции было создано устройство для передачи информации на расстояние нескольких километров. В время демонстрации устройства один из членов комиссии порекомендовал изобретателю устройства назвать его «дальнописец», или … Именно второе название устройства в настоящее время является общепринятым.
Вопрос: Какое это название?

 

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