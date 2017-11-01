Вопрос № 63

Ведущий: «Вы любите фильмы про индейцев? (После ответа) А знаете ли вы, что во время Второй мировой войны в армии США в качестве радистов во все главные штабы привлекали индейцев племени навахо.  Почему?»

Вариант вопроса
Ведущий: «Вы любите фильмы про индейцев? (После ответа) А знаете ли вы, что во время Второй мировой войны в армии США в качестве радистов во все главные штабы привлекали индейцев племени навахо.  Общаясь на родном языке в прямом эфире, они могли смело передавать по радио любые важные приказы. Почему?»

Вариант вопроса
Ведущий: «Вы любите фильмы про индейцев? (После ответа) А знаете ли вы, что во время Второй мировой войны в армии США в качестве радистов во все главные штабы привлекали индейцев племени навахо.  Общаясь на родном языке в прямом эфире, они могли смело передавать по радио любые важные приказы. При этом противник оказался совершенно беспомощным. Почему?»

 

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