Вопрос № 63

Ведущий: «Вы любите фильмы про индейцев? (После ответа) А знаете ли вы, что во время Второй мировой войны в армии США в качестве радистов во все главные штабы привлекали индейцев племени навахо. Почему?»

Вариант вопроса

Ведущий: «Вы любите фильмы про индейцев? (После ответа) А знаете ли вы, что во время Второй мировой войны в армии США в качестве радистов во все главные штабы привлекали индейцев племени навахо. Общаясь на родном языке в прямом эфире, они могли смело передавать по радио любые важные приказы. Почему?»

Вариант вопроса

Ведущий: «Вы любите фильмы про индейцев? (После ответа) А знаете ли вы, что во время Второй мировой войны в армии США в качестве радистов во все главные штабы привлекали индейцев племени навахо. Общаясь на родном языке в прямом эфире, они могли смело передавать по радио любые важные приказы. При этом противник оказался совершенно беспомощным. Почему?»