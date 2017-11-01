Оставить комментарий

© 2000 - 2017 ООО "Образование и Информатика"
© 1986 - 2017 Журнал "Информатика и образование"
© 2002 - 2017 Журнал "Информатика в школе"
При использовании материалов ссылка на сайт Образование и Информатика обязательна.
При использовании материалов журнала ссылка на статью обязательна.