Вопрос № 71

Ведущий: «Внимание — на экран! (Участникам конкурса показывается соответствующее изображение)

На рисунке показан фрагмент некоторой таблицы. Какая информация представлена в ней?»

Вариант вопроса

Ведущий: «Внимание — на экран! (Участникам конкурса показывается соответствующее изображение)

О чём говорит информация, показанная в таблице?»

Вариант вопроса

Ведущий: «Внимание — на экран! (Участникам конкурса показывается последнее изображение) В приведенной таблице приведена своеобразная подсказка по действиям, которые можно выполнить при работе в текстовом редакторе Microsoft Word, если одновременно нажать одну из клавиш и клавишу с указанной в таблице буквой.

Вопрос — с какой клавишей надо нажимать ту или иную буквенную клавишу?»