Вопрос № 71

Ведущий: «Внимание — на экран! (Участникам конкурса показывается соответствующее изображение)
На рисунке показан фрагмент некоторой таблицы. Какая информация представлена в ней?»
Вариант вопроса
Ведущий: «Внимание — на экран! (Участникам конкурса показывается соответствующее изображение)
О чём говорит информация, показанная в таблице?»
Вариант вопроса
Ведущий: «Внимание — на экран! (Участникам конкурса показывается последнее изображение) В приведенной таблице приведена своеобразная подсказка по действиям, которые можно выполнить при работе в текстовом редакторе Microsoft Word, если одновременно нажать одну из клавиш и клавишу с указанной в таблице буквой.
Вопрос — с какой клавишей надо нажимать ту или иную буквенную клавишу?»