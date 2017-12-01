Арт-программирование: воплощение дизайнерских идей

Номинация:
Программируем по-новому
Автор(ы):
Климина Наталья Владимировна, учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина городского округа Сызрань Самарской области
Аннотация:
В работе рассмотрен способ обучения программированию через применение его к решению задач по созданию дизайнерских проектов. Возможности языков программирования направлены не только на решение серьезных задач. Креативный, творчески мыслящий человек сможет превратить процесс программирования в творческий процесс создания электронных арт-продуктов.
Конкурсная работа