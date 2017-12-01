Номинация:
Программируем по-новому
Автор(ы):
Климина Наталья Владимировна, учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина городского округа Сызрань Самарской области
Аннотация:
В работе рассмотрен способ обучения программированию через применение его к решению задач по созданию дизайнерских проектов. Возможности языков программирования направлены не только на решение серьезных задач. Креативный, творчески мыслящий человек сможет превратить процесс программирования в творческий процесс создания электронных арт-продуктов.
Конкурсная работа
4 комментария к “Арт-программирование: воплощение дизайнерских идей”
Очень интересная работа! Обязательно попробуем на занятиях в центре с юными слушателями, которым трудно дается трехмерное моделирование, а здесь в простой и наглядной форме. Интересно stl-формат без проблем выгоняется на 3d-принтер? Попробуем! Спасибо!
Спасибо большое за отзыв о моей работе! Программное 3D моделирование полезно с точки зрения программирования и трехмерного моделирования одновременно. Новое направление. Успехов в творческом процессе!
Оригинальная система заданий. Качественное и понятное оформление работы.
Спасибо большое за оценку моей работы!