Арт-программирование: воплощение дизайнерских идей

Номинация:

Программируем по-новому

Автор(ы):

Климина Наталья Владимировна, учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина городского округа Сызрань Самарской области

Аннотация:

В работе рассмотрен способ обучения программированию через применение его к решению задач по созданию дизайнерских проектов. Возможности языков программирования направлены не только на решение серьезных задач. Креативный, творчески мыслящий человек сможет превратить процесс программирования в творческий процесс создания электронных арт-продуктов.

Конкурсная работа

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