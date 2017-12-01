Бинарный урок «Октябрьская революция 1917 года. Если бы…» (анализ исторического события)

Номинация:

Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов

Автор(ы):

1. Шахова Ольга Михайловна, учитель информатики, специализированное структурное образовательное подразделение — средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в КНР

2. Шахов Андрей Вячеславович, учитель истории и обществознания, специализированное структурное образовательное подразделение — средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в КНР

Аннотация:

На данном уроке учащимся предлагается проанализировать историческое событие через элементы формальной логики.

Конкурсная работа

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