Номинация:
Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов
Автор(ы):
1. Шахова Ольга Михайловна, учитель информатики, специализированное структурное образовательное подразделение — средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в КНР
2. Шахов Андрей Вячеславович, учитель истории и обществознания, специализированное структурное образовательное подразделение — средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в КНР
Аннотация:
На данном уроке учащимся предлагается проанализировать историческое событие через элементы формальной логики.
Конкурсная работа
1 комментарий к “Бинарный урок «Октябрьская революция 1917 года. Если бы…» (анализ исторического события)”
Интересная работа. Только с суждениями нужно быть осторожными. Лет через 50 взгляды на историю могут быть существенно пересмотрены.