Номинация:
Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов
Автор(ы):
Чернова Наталья Михайловна, канд. геолого-минералогических наук, доцент по кафедре математики, учитель информатики, муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия Исток», Великий Новгород
Аннотация:
В работе рассказывается о эффекте «больших данных» (Big Date), о том, что дает их использование. Анализируются новые подходы к решению некоторых задач с учетом современных информационных процессов. Рассматривается новый подход к обучению машины. Делается вывод и перспективах использования больших данных, и рассматриваются некоторые наиболее острые проблемы, которые обязательно надо решить.
Конкурсная работа
2 комментария к “Большие данные (Big Date): сегодня и завтра.”
Интересная разработка. Только научитесь правильно форматировать текст
Простите, но «большие данные» это big datA, big datE — это «большая дата(календарная)».