Большие данные (Big Date): сегодня и завтра.

Номинация:

Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов

Автор(ы):

Чернова Наталья Михайловна, канд. геолого-минералогических наук, доцент по кафедре математики, учитель информатики, муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия Исток», Великий Новгород

Аннотация:

В работе рассказывается о эффекте «больших данных» (Big Date), о том, что дает их использование. Анализируются новые подходы к решению некоторых задач с учетом современных информационных процессов. Рассматривается новый подход к обучению машины. Делается вывод и перспективах использования больших данных, и рассматриваются некоторые наиболее острые проблемы, которые обязательно надо решить.

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF