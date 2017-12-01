Большие данные (Big Date): сегодня и завтра.

Номинация:
Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов

Автор(ы):
Чернова Наталья Михайловна, канд. геолого-минералогических наук, доцент по кафедре математики, учитель информатики, муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия Исток», Великий Новгород

Аннотация:
В работе рассказывается о эффекте «больших данных» (Big Date), о том, что дает их использование. Анализируются новые подходы к решению некоторых задач с учетом современных информационных процессов. Рассматривается новый подход к обучению машины. Делается вывод и перспективах использования больших данных, и рассматриваются некоторые наиболее острые проблемы, которые обязательно надо решить.

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