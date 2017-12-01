Номинация:
Дистанционные технологии в практике работы образовательной организации
Автор(ы):
Нейман Татьяна Павловна, учитель физики и математики, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пст. Мадмас
Аннотация:
В работе рассматривается, как веб-квест способствует поиску интернет-информации по заданию преподавателя, развитию компьютерных навыков обучающихся, повышению их словарного запаса, поощряет учиться независимо от учителя. Приведен пример веб-квеста для 9–11 классов «Мирный атом».
Конкурсная работа
1 комментарий к “Веб-квест как элемент дистанционного обучения”
Веб-квест — отличная форма обучения, в которой ребята с удовольствием участвуют. Несколько раз проводил квесты, отличный образовательный результат. В этой работе не хватает игровой составляющей и не представлены результаты реализации квеста. Но я ее поддержу, потому что квест- это здорово! Желаю автору продолжать создавать и проводить квесты.