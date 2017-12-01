Веб-квест как элемент дистанционного обучения

Номинация:

Дистанционные технологии в практике работы образовательной организации

Автор(ы):

Нейман Татьяна Павловна, учитель физики и математики, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пст. Мадмас

Аннотация:

В работе рассматривается, как веб-квест способствует поиску интернет-информации по заданию преподавателя, развитию компьютерных навыков обучающихся, повышению их словарного запаса, поощряет учиться независимо от учителя. Приведен пример веб-квеста для 9–11 классов «Мирный атом».

Конкурсная работа

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