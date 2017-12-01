Виртуальные методические объединения как способ создания условий профессионального развития педагогов в области дистанционных образовательных технологий

Номинация:

Дистанционные технологии в практике работы образовательной организации

Автор(ы):

Брицкая Елена Олеговна, канд. пед. наук, зам. директора по информатизации системы образования, Региональный информационно-аналитический центр системы образования Омской области

Аннотация:

В работе рассматривается такая современная форма поддержки профессионального развития педагогов как сетевое профессиональное сообщество, актуальность появления которой обусловлена развитием информационных технологий как самостоятельной формы организации образовательного процесса и активным развитием практики дистанционного обучения в общем образовании. Описывается опыт организации сетевого взаимодействия субъектов образования в рамках виртуальных методических объединений, направленного на создание условий для профессионального развития педагогов в области дистанционных образовательных технологий

Конкурсная работа

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