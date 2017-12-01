Номинация:
Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов
Автор(ы):
Аверина Екатерина Алексеевна, преподаватель информатики и спецдисциплин, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Образовательный комплекс градостроительства «Столица»
Аннотация:
Работа описывает методы и технологии формирующего оценивания на занятиях. Рассматриваются основные этапы проведения мониторинга оценки учебных достижений.
Конкурсная работа
2 комментария к “Информационные технологии поддержки мониторинга учебной деятельности учащихся”
Удачи!
Отличная статья!