Информационные технологии поддержки мониторинга учебной деятельности учащихся

Номинация:
Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов

Автор(ы):
Аверина Екатерина Алексеевна, преподаватель информатики и спецдисциплин, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Образовательный комплекс градостроительства «Столица»

Аннотация:
Работа описывает методы и технологии формирующего оценивания на занятиях. Рассматриваются основные этапы проведения мониторинга оценки учебных достижений.

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