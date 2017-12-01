Использование игровых технологий в образовательном процессе

Номинация:
Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов

Автор(ы):
Бахарева Анна Сергеевна, преподаватель, Уральский технологический колледж – филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Аннотация:
В работе рассматривает вопрос применения игровых технологий в учебном процессе. Приведен пример квест-игры у студентов специальности «Программирование в компьютерных системах».

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1 комментарий к “Использование игровых технологий в образовательном процессе

  1. Необычный, ломающий стереотипы, подход к проведению уроков вызывает интерес у студентов к изучению дисциплины, подстегивая тем самым и процесс самообразования. Анна Сергеевна, побольше таких занятий!

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