Использование игровых технологий в образовательном процессе

Номинация:

Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов

Автор(ы):

Бахарева Анна Сергеевна, преподаватель, Уральский технологический колледж – филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Аннотация:

В работе рассматривает вопрос применения игровых технологий в учебном процессе. Приведен пример квест-игры у студентов специальности «Программирование в компьютерных системах».

Конкурсная работа

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