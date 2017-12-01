Использование интерактивных плакатов при решении задач по элементам математической логики в школьном курсе информатики

Номинация:
Инновации в профессиональной подготовке будущего учителя информатики

Автор(ы):
Иванова Ольга Владимировна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры информационных образовательных технологий факультета математики и компьютерных наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет»

Аннотация:
В работе представлены интерактивные электронные плакаты по алгебраической системе высказываний и множеств. Раскрывается понятие «интерактивный плакат», обсуждается возможное программное обеспечение для таких плакатов. Приводятся примеры использования интерактивных электронных плакатов при подготовке к ЕГЭ по информатике. 

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