Использование робототехники на уроках информатики

Номинация:
Программируем по-новому

Автор(ы):
Шмелёва Наталья Юрьевна, учитель математики и информатики, муниципальное автономное образовательное учреждение Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 4»

Аннотация:
Методическая разработка урока информатики для 9 класса по теме «Линейный алгоритм». Урок разработан с применением робототехники LEGO Mindstorms NXT. На уроке использована программная среда NXT-G.

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2 комментария к “Использование робототехники на уроках информатики

  1. Великолепная идея. Работа с роботом-рисовальщиком позволит учащимся не только понять принцип составления линейных алгоритмов, но и подходы к решению непростого для учеников задания 6 ОГЭ по информатике. Спасибо!

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