Использование робототехники на уроках информатики

Номинация:

Программируем по-новому

Автор(ы):

Шмелёва Наталья Юрьевна, учитель математики и информатики, муниципальное автономное образовательное учреждение Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 4»

Аннотация:

Методическая разработка урока информатики для 9 класса по теме «Линейный алгоритм». Урок разработан с применением робототехники LEGO Mindstorms NXT. На уроке использована программная среда NXT-G.

Конкурсная работа

Конкурсная работа в PDF

Дополнительные материалы