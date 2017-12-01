Номинация:
Программируем по-новому
Автор(ы):
Шмелёва Наталья Юрьевна, учитель математики и информатики, муниципальное автономное образовательное учреждение Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 4»
Аннотация:
Методическая разработка урока информатики для 9 класса по теме «Линейный алгоритм». Урок разработан с применением робототехники LEGO Mindstorms NXT. На уроке использована программная среда NXT-G.
Конкурсная работа
2 комментария к “Использование робототехники на уроках информатики”
Великолепная идея. Работа с роботом-рисовальщиком позволит учащимся не только понять принцип составления линейных алгоритмов, но и подходы к решению непростого для учеников задания 6 ОГЭ по информатике. Спасибо!
Спасибо. Интересный и занимательный урок.