Компьютерное моделирование в формировании предметной компетентности будущих учителей информатики

Номинация:

Инновации в профессиональной подготовке будущего учителя информатики

Автор(ы):

Климина Наталья Владимировна, учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина городского округа Сызрань Самарской области

Аннотация:

В работе рассматриваются принципы компьютерного моделирования в различных системах моделирования на примере конкретных задач. Круг решаемых задач: моделирование физических процессов, имитационное моделирование на основе клеточных автоматов, создание трехмерных моделей, программное 3D-моделирование.

Конкурсная работа

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