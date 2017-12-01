Номинация:
Инновации в профессиональной подготовке будущего учителя информатики
Автор(ы):
Климина Наталья Владимировна, учитель информатики, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д. П. Левина городского округа Сызрань Самарской области
Аннотация:
В работе рассматриваются принципы компьютерного моделирования в различных системах моделирования на примере конкретных задач. Круг решаемых задач: моделирование физических процессов, имитационное моделирование на основе клеточных автоматов, создание трехмерных моделей, программное 3D-моделирование.
Конкурсная работа
2 комментария к “Компьютерное моделирование в формировании предметной компетентности будущих учителей информатики”
Интересная разработка с большим количеством картинок. Как пожелание, сделать вывод к работе.
Спасибо за оценку моей работы!