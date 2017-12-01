Номинация:
Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов
Автор(ы):
1. Назаров Дмитрий Михайлович, доктор экон. наук, доцент, профессор кафедры бизнес-информатики, зав. кафедрой бизнес-информатики, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный экономический университет»
2. Бегичева Светлана Викторовна, ст. преподаватель кафедры бизнес-информатики, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация:
Методическая разработка представлена в рамках реализации ФГОС 3++ по всем направлениям бакалавриата «Экономика», «Менеджмент», «Финансы» и направлена на формирование компетенций будущего специалиста в рамках применения им инструментальных средств для экономико-математического моделирования. Метапредметная сущность разработки заключается в актуализации традиционных экономических знаний и умений с помощью построения оптимизационных моделей средствами сервиса «Поиск решения» MS Excel. В рамках выполнения работы бакалавры учатся применять не только базовый инструментарий MS Excel, но и овладевают специфическими навыками и умениями работы в электронной таблице. Методическая разработка применяется для всех форм обучения в том числе и дистанционной, поэтому написана с помощью традиционной технологии «KeybyKey» (клавиша за клавишей) широко применяемой в обучении информационным технологиям.
Конкурсная работа
1 комментарий к “Методическая разработка по теме «Реализация оптимизационных моделей с помощью сервиса MS Excel Поиск решения»”
Отличная методичка. Хочу с разрешения автора попробовать ее для СПО по специальности «Организация и технология защиты информации», там большой информационно-экономический блок, думаю, будет полезно.