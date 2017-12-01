Молодежные межшкольные СМИ как площадка для развития творческих способностей одаренных детей и форма представления их достижений

Номинация:

Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов

Автор(ы):

Скуленкова Марина Вячеславовна, методист, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района», Ленинградская область

Аннотация:

В работе рассматривается один из возможных векторов развития одаренных учащихся по направлению медиа-журналистика — организация проектной деятельности детей на базе редакции межшкольного молодежного портала. Приводятся результаты экспериментальной деятельности на примере образовательного проекта «Академия информационных технологий» (подпроект «Регата творческих команд»).

Конкурсная работа

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