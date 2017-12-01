Номинация:
Образовательные технологии для достижения метапредметных результатов
Автор(ы):
Скуленкова Марина Вячеславовна, методист, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района», Ленинградская область
Аннотация:
В работе рассматривается один из возможных векторов развития одаренных учащихся по направлению медиа-журналистика — организация проектной деятельности детей на базе редакции межшкольного молодежного портала. Приводятся результаты экспериментальной деятельности на примере образовательного проекта «Академия информационных технологий» (подпроект «Регата творческих команд»).
Конкурсная работа
1 комментарий к “Молодежные межшкольные СМИ как площадка для развития творческих способностей одаренных детей и форма представления их достижений”
И это конкурсная работа? Обычный отчет по воспитательной работе