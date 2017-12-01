Номинация:
Программируем по-новому
Автор(ы):
1. Александрова Оксана Васильевна, воспитатель центра компьютерной грамоты «Компьюша», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад №50 г. Североморска
2. Мудрик Оксана Валериевна, зам. заведующего детского сада, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад №50 г. Североморска
3. Хирная Юлия Алексеевна, воспитатель лего-студии «Самоделкин», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад №50 г. Североморска
Аннотация:
В статье приводится обзор программных сред, которые могут быть использованы при работе с дошкольниками, в которых дети старшего дошкольного возраста могут обучаться началам программирования и робототехнике. Описан опыт профессионального взаимодействия педагогов – руководителей легостудии и центра компьютерной грамоты.
Конкурсная работа
1 комментарий к “Начальное программирование и образовательная робототехника в условиях инновационной деятельности дошкольной организации”
Мне понравилась конкурсная работа! Когда-то давно сама увлекалась ПервоЛОГО, представляю как интересно должно быть Вашим дошкольникам!!