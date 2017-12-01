Начальное программирование и образовательная робототехника в условиях инновационной деятельности дошкольной организации

Номинация:

Программируем по-новому

Автор(ы):

1. Александрова Оксана Васильевна, воспитатель центра компьютерной грамоты «Компьюша», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад №50 г. Североморска

2. Мудрик Оксана Валериевна, зам. заведующего детского сада, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад №50 г. Североморска

3. Хирная Юлия Алексеевна, воспитатель лего-студии «Самоделкин», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад №50 г. Североморска

Аннотация:

В статье приводится обзор программных сред, которые могут быть использованы при работе с дошкольниками, в которых дети старшего дошкольного возраста могут обучаться началам программирования и робототехнике. Описан опыт профессионального взаимодействия педагогов – руководителей легостудии и центра компьютерной грамоты.

Конкурсная работа

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