Начальное программирование и образовательная робототехника в условиях инновационной деятельности дошкольной организации

Номинация:
Программируем по-новому

Автор(ы):
1. Александрова Оксана Васильевна, воспитатель центра компьютерной грамоты «Компьюша», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад №50 г. Североморска
2. Мудрик Оксана Валериевна, зам. заведующего детского сада, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад №50 г. Североморска
3. Хирная Юлия Алексеевна, воспитатель лего-студии «Самоделкин», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад №50 г. Североморска

Аннотация:
В статье приводится обзор программных сред, которые могут быть использованы при работе с дошкольниками, в которых дети старшего дошкольного возраста могут обучаться началам программирования и робототехнике. Описан опыт профессионального взаимодействия педагогов – руководителей легостудии и центра компьютерной грамоты. 

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