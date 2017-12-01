Объектно-ориентированное программирование в профильном курсе информатики

Номинация:
Программируем по-новому

Автор(ы):
Каранаев Линар Минтимерович, учитель математики и информатики, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан основная общеобразовательная школа с. Янгурча

Аннотация:
В работе представлен учебно-методический комплекс «Объектно-ориентированное программирование в профильном курсе информатики». Данный курс может быть использован учителями при изучении темы «Объектно-ориентированное программирование» в профильном курсе информатики, а также как элективный курс. Изучение ООП основано на использовании среды визуального программирования Lazarus. 

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