Основы обучения разработке мобильных приложений в школе

Номинация:
Программируем по-новому

Автор(ы):
Маркина Алёна Алексеевна, студентка 2 курса магистратуры физико-математического факультета, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государский педагогический институт имени М.Е.Евсевьева»

Аннотация:
В работе описаны основы обучения учащихся образовательных учреждений созданию мобильных приложений в рамках элективного курса. 

Конкурсная работа

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1 комментарий к “Основы обучения разработке мобильных приложений в школе

  1. Единственная конкурсная работа с описанием обучения разработке мобильных приложений. Неужели в образовательных учреждениях РФ этому виду деятельности не обучают?

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