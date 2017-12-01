Номинация:
Программируем по-новому
Автор(ы):
Маркина Алёна Алексеевна, студентка 2 курса магистратуры физико-математического факультета, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государский педагогический институт имени М.Е.Евсевьева»
Аннотация:
В работе описаны основы обучения учащихся образовательных учреждений созданию мобильных приложений в рамках элективного курса.
Конкурсная работа
1 комментарий к “Основы обучения разработке мобильных приложений в школе”
Единственная конкурсная работа с описанием обучения разработке мобильных приложений. Неужели в образовательных учреждениях РФ этому виду деятельности не обучают?