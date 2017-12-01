Приложение FCEditor как инструмент подготовки школьников к ЕГЭ по информатике (раздел «Программирование»).

Номинация:

Программируем по-новому

Автор(ы):

Прончатова Анна Сергеевна, студентка 4 курса физико-математического факультета, направление подготовки 440305 «Педагогическое образование», профиль «Информатика. Математика», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»

Аннотация:

Описывается один из способов подготовки школьников к выполнению заданий ЕГЭ по информатике, связанных с умением читать программы, написанные на одном из языков программирования высокого уровня. Показывается, как для этих целей использовать приложение FCEditor. Приводится система задач по обучению программированию к урокам информатики, реализующих формирование данного умения.

Конкурсная работа

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