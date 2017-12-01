Номинация:
Программируем по-новому
Автор(ы):
Прончатова Анна Сергеевна, студентка 4 курса физико-математического факультета, направление подготовки 440305 «Педагогическое образование», профиль «Информатика. Математика», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева»
Аннотация:
Описывается один из способов подготовки школьников к выполнению заданий ЕГЭ по информатике, связанных с умением читать программы, написанные на одном из языков программирования высокого уровня. Показывается, как для этих целей использовать приложение FCEditor. Приводится система задач по обучению программированию к урокам информатики, реализующих формирование данного умения.
Конкурсная работа
2 комментария к “Приложение FCEditor как инструмент подготовки школьников к ЕГЭ по информатике (раздел «Программирование»).”
Для понимания программы полезно «прогнать» ее вручную. Тогда обучающиеся смогут представить результат в последующих примерах. Обычно по блок-схеме строится программа. Это намного проще, чем сначала писать программу.
По всей вероятности, в работе говорится не о том, как проще обучить программированию, а показывается, как добиться более прочного усвоения материала. Вспомните работы психологов о свертывании (от алгоритмов к программе!) и развертывании (от программирования к алгоритмизации!) образов. В российской школьной информатике обычно психологические основы обучения уходят на второй план, а то не совсем верно